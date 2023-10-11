البيت الأبيض يجري محادثات مع إسرائيل لتوفير ممر آمن للمدنيين في غزة

هبة بريس ـ وكالات

قال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الأربعاء إن إدارة الرئيس بايدن تجري مناقشات نشطة مع إسرائيل للمساعدة في توفير ممر آمن لنقل المدنيين من غزة.

و تأتي تحركات الأبيض مع قيام إسرائيل بضرب القطاع في أعقاب هجوم دام شنته حركة حماس في مطلع الأسبوع.

هذا و ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة الأربعاء إلى 1100 وأكثر من 5300 مصاب جراء الضربات الإسرائيلية، فيما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين في الهجوم الذي نفذته حماس السبت 1200.

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