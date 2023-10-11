لقجع ينوب عن الجامعة في تعزية أسرة الراحل عبد الله البناي

2023-10-11 / 19:32
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هبة بريس ـ رياضة

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم عبد الله البناي.

كما تقدمت جامعة الكرة بالتعازي من خلال بلاغ نشرته بالموقع الرسمي لها إلى كافة أسرة الراحل وذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل عبد الله البناي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 أن حمل قميص المنتخب الوطني ، كما أنه لعب لفريق المغرب الرياضي الفاسي.

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‫10 تعليقات

  4. ربي ارحمه واغفر له ووسع مدخله واكرم نزله وارزقه جناة النعيم برحمتك الواسعة وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..

  5. من أصلب المدافعين في تاريخ الكرة المغربية وكان يلعب كذلك مهاجم أوسط.
    رحم الله عبد الله وأدخله فسيح جنانه..

  6. اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ءامين ..

  8. الله اكبر إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما اخذ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق ذويه الصبر والسلوان..

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