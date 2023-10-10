العصبة الاحترافية تؤجل استئناف البطولة بسبب شركات الصيانة و مشاركة الوداد القارية

هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن تأجيل استئناف البطولة حتى آخر الشهر بسبب تهيئة الملاعب و مشاركة الوداد القارية.

و جاء في بلاغ للعصبة الاحترافية أنها ستؤجل استئناف مباريات البطولة الاحترافية الأولى لتفسح المجال أمام شركات الصيانة المكلفة بإعادة تهيئة العشب الطبيعي في مجموعة من الملاعب الرياضية استعدادا للمرحلة الشتوية من الموسم الرياضي الجاري.

هذا إضافة الى مشاركة نادي الوداد الرياضي في العصبة الممتازة الافريقية والتي سينجم عنها تراكم للمباريات المؤجلة لهذا النادي مما قد يسبب اختلالا في تراتبية الجولات.

وحيث أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تسعى دوما للحفاض على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية وتحقيق التوازنات في أيام الراحة “Day Off” بين المباريات كما هو مسطر له في القوانين المنظمة للمنافسات واعتبارا لما سبق، فقد تقرر تأجيل استئناف منافسات البطولة الاحترافية 1 INWI حتى أيام 27 و28 و29 اكتوبر 2023.

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