وليد الركراكي يعقد ندوة صحفية يوم الجمعة بأبيدجان الإيفوارية

هبة بريس ـ رياضة

يعقد وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الأول يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 ندوة صحافية بملعب فيليكس هوفويت-بواني، بمدينة أبيدجان بداية من الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي ( الخامسة والنصف عصرا بالتوقيت المغربي)، للحديث عن المباراة الودية التي ستجمع يوم السبت 14 أكتوبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب كوت ديفوار.

وتلي هذه الندوة الصحافية حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة الأولى.

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