الجزائر تتحاشى تهنئة المغرب بتنظيم مونديال 2030
تقاطرت على المغرب تهنئات من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بعد نيل المملكة شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 الى جانب كل من اسبانيا والبرتغال، عدا من الجزائر التي يحكمها جنرالات أصدروا صكوكا تحرم تهنئة جارتهم الغربية كما يحلو لأبواقهم الاعلامية تسميتها .
النظام العسكري الحاكم الفعلي بالجزائر ، وبمجرد اعلان فوز المغرب بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع الجارتين الشماليتين(اسبانيا والبرتغال) أقام محاكم تفتيش تحرم كل مظاهر التهنئة للمغرب وتجتر عقيدة عداء مترسخة في عقول “كابرانات” وصلت لدرجة اشهار صك العقاب في وجه كل جزائري متمرد مهما كان مركزه قد يقوده شعور “الجورة ” الى تهنئة المغرب .
صدمة النظام العسكري الجزائري الذي لطالما حاول بعث صورة لشعبه كون المغرب دولة فاشلة اقتصاديا وعلى حافة الانهيار ولا يتوفر على بنية تحية، فنذه الاتحاد الدولي لكرة القدم باسناد شرف تنظيم حدث كروي كوني للمملكة وهو مايشكل اعتراف ضمني بقدرات المغرب ومكانته بين الأمم الأمر الذي أجج حقد عسكر الجزائر المعتمد على دبلوماسية الكلام الكاذب .
انتصارات المغرب الدبلوماسية والرياضية، أشعلت سعار العسكر وزادت من كمية الحقد والعداء التاريخي لحكام الجزائر الذين لا يزالون حبيسِي الستينيات وسيكولوجية متوارثة بائدة .
7 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم في قلوبهم السوداء
مبقيينلهمش يفرحو امعانا فين ايبانو مع العالم 🌏 الي فرحو المغريب من اللكبير حتى اللصغير
اللهم لك الحمد والشكر علا مغربنا الحبيب وملكنا العظيم وشعبه الوفي والتاريخ يشهد لنا من هو المغرب فلا حاجة لنا بتهنئة مليئة بالحقد والكراهية
والله لم اعد انا شخصيا افكر فيهم لانهم جيران سوء لازلت اتذكر فيهم حقدهم وكراهيتهم لنا ولم نمسهم بسوء الله يبعد عنا حقدهم
الله عزوجل يقول في قوله تعالا لايحبك الله الا اذا احببت لاخيك ماتحبه لنفسك والجزائر لا تريد حب الله
موتى زلزال الحوز تشفوا فيهم. عن أي تهنئة تريد منهم. هما منذ أن التحق القجع بالكاف وهم يهاجموته في اعلامهم الذليل والرديئ… القجع اشترى الكاف. القجه اشترى الفيفا القجع القجع القجه. القجع امحمقهم باجتهاده.كيف تريد من نظام عسكري من شدة عقدته للمغرب. حذفوا اسم صلاة المغرب من الأذان الخمس. وسموها صلاة قبل العشاء.
نسأل الله أن يغفر الله لهم علا معاملاتهم لنا نحن جيران واخوان في الاسلام المغرب 🇲🇦 مرفوع الرأس من دونهم ولاكن اذكر اننا جيران ويتحملون سوء معاملاتهم لهدا الوطن