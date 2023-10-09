“الاتحاد الأوروبي” يوقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين
هبة بريس _ ا ف ب
أعلن المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي الاثنين أن الاتحاد الأوروبي علق جميع مدفوعات مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم كافة برامجه الحالية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو.
قال المفوض المجري المسؤول عن شؤون التوسع والجوار على منصة اكس
“تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، ومراجعة كافة المشاريع وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بالمشاريع بما في ذلك لعام 2023، حتى إشعار آخر وإعادة تقييم البرنامج بأكمله
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14 تعليقات
لتعلموا جيدا انهم ملة واحدة وكلهم يحمون الصهيونية وللاسف انظمتنا صامته ولا تتقن الا التنديد والشجب والاستنكار لانها ببساطة خنوعة وعميلة وفاسدة
أين أنتم يا مسلمين كي تساندوا إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين الحبيبة ومد يد العون والمساعدات من أجل أطفال ونساء وشيوخ لا ذنب لهم من هذه الحرب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العين تدمع والقلب يتألم واليد مكتوفة وكل ما أقوله سوى الدعاء لهم اللهم انصرهم نصرا مبينا وزد في قوتهم واسالك ياالله ان ترحم الشهداء مع الصديقين ..
الاتحاد الاوروبي يوقف المساعدات لفلسطين من أجل تراجع حماس ضد إسرائيل وهذا لن يحصل أبدا…
حتى وإن قام الاتحاد الأوروبي بالغاء المساعدات إلى أجل غير مسمى فهذا لايمنع المساعدات الإنسانية من طرف الدول العربية الإسلامية.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
الإتحاد الأوروبي ضد المساعدات الإنسانية هم عنصريين بمعنى الكلمة فكيف نحن دول عربية إسلامية لانساعد بعضنا البعض في محنتنا ؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش ؟؟؟
من حق الاتحاد الأوروبي ان يوقف المساعدات ولكن ليس من حقه وقف المساعدات الإنسانية من طرف الدول العربية الإسلامية هذا ليس من حقه…
فلسطين قوية وصامدة فباذن الله ستمر من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية الحالية فلا تحتاج الى مساعدات من طرف الإتحاد الأوروبي الله قادر على كل شيء قدير، هو مدبرها..
هذه هي الفرصة والضربة القاضية ليتحد العرب بأكمله ويبرهن لإسرائيل أن فلسطين ليست لوحدها فلها الله قبل كل شيء ولها الدول العربية الإسلامية المتحدة وهذا خير الكلام ما قل ودل..
الإتحاد الأوروبي يدافع عن إسرائيل أكثر ما يدافع عن فلسطين وانتهى الكلام..
الكل بجانب إسرائيل ولكن من بجانب فلسطين ومن يقف معها ؟؟ ولكن للأسف الشديد؟؟؟ ؟؟؟!!!!!
أين هي القوة الضاربة و النيف الجزائري ؟ أروبا تتوحد لقطع كل المساعدات من ماء و كهرباء و مأكل للفلسطينيين و الجزائر لا تستطيع أن تتجرأ لقطع الغاز عليها كما فعلت مع المغرب ! أين الجزائر التي تتبجح ليل نهار بالدفاع عن فلسطين ؟ انها البلد الوحيد الذي منعت التظاهر تضامنا مع الفلسطينيين انها ابواق النفاق و الذل .