المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “المغرب منحنا الحياة و المتعة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشادت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية على عديد الأصعدة و في مجالات متعددة بما فيها كرة القدم.

و على هامش مباراة كروية استعراضية نظمت قبيل اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي بمراكش، شاركت فيها المسؤولة المالية البارزة، أوضحت جورجييفا بأن المغرب منح العالم الحياة و المتعة، و خاصة بعد الفاجعة الأليمة التي ضربت عددا من المناطق بالمغرب قبل أسابيع في زلزال الحوز.

و قال مديرة صندوق النقد الدولي في تصريح إعلامي: “المغرب منحنا الحياة، منحنا المتعة، و كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، المغرب قام بالكثير من أجل الضحايا و خاصة الأطفال الذين حضروا هذا اللقاء، و أنا أكرس الكثير من حياتي للأطفال”.

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