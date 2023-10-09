لقجع قبيل اجتماعات البنك الدولي: “الله يدومها فرحة على المغاربة”

هبة بريس _ رياضة

شارك فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و رئيس لجنة تنطيم كأس العالم 2030، في مباراة استعراضية احتضنها مساء أمس الملعب الكبير لمراكش على هامش انعقاد اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد.

و صرح فوزي لقجع بعد نهاية المقابلة الاستعراضية التي حضرها الأطفال ضحايا زلزال الحوز قائلا: “الله يدومها فرحة على المغاربة، فبعد نيل بلادنا شرف تنظيم بطولتي أفريقيا و العالم، هاهي مراكش تحتضن قمة مالية عالمية”.

و أضاف لقجع: “احتضان مراكش لهذا الحدث العالمي يعتبر تجسيدا مرة أخرى و اعترافا عالميا بمكانة المغرب و مسيرته التنموية التي يقودها جلالة الملك لأكثر من عقدين”.

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