أعلنت اسرائيل بدايتها ..ماذا تعني حالة الحرب ؟

2023-10-08 / 21:29
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هبة بريس - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد ، حالة الحرب بعد مصادقة “الكابينيت” إثر عملية التسلل التي نفذتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل وأسر عشرات الاسرائيليين .

وعلى الرغم من انخراط الجيش الاسرائيلي منذ عام 1973 في عشرات الحملات العسكرية في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، إلا أنه تجنب اعتبار هذه الحملات حروبا ، الا ان اعلان حالة الحرب يعني تطبيق حالة الطوارئ، ووضع مقدرات إسرائيل اللوجستية ووبناها التحتية تحت تصرف الجيش، من أجل تحقيق أهدافه في هذه الحرب، فضلاً عن أن إعلان الحرب يقترن دائماً بتجنيد قوات كبيرة من قوات الاحتياط، مع العلم أن جيش الاحتلال سبق أن جند قوات الاحتياط في إطار حملات عسكرية دون مستوى حالة الحرب.

وقد يرتبط إعلان حالة الحرب بأهداف إسرائيل ومخططاتها العملياتية خلال الجهد الحربي الذي تنوي شنه، أكثر مما يتعلق بالجانب المؤسساتي والقانوني.

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