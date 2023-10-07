ناقشا آليات التعاون بين الحزبين.. بنعبد الله يستقبل زعيم حزب ” فرنسا الأبية”

هبة بريس

عقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله، أمس الجمعة بالرباط، لقاء مع زعيم حزب “فرنسا الأبية” الفرنسي السيد جان لوك ميلونشون.

وذكر بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية أن الجانبين تطرقا، خلال هذا اللقاء، إلى آليات التعاون بين الهيئتين الحزبيتين، وللقضايا المشتركة التي تهم العلاقات بين المغرب وفرنسا.

ونقل البلاغ عن السيد بنعبد الله قوله إن هذا اللقاء جرى في جو متميز، وشكل فرصة لمناقشة العديد من المواضيع السياسية المتنوعة التي تهم حزب التقدم الاشتراكية وحزب “فرنسا الأبية”.

وأضاف السيد بنعبد الله أن محادثاته مع السيد ميلونشون كانت مناسبة لتأكيد الروابط القوية التي تجمع بين الحزبين، ولمناقشة القضايا المشتركة ورغبة الطرفين في العمل سويا على مجموعة من الملفات التي تهم الشعبين والبلدين ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنح اليسار نفسا جديدا.

من جهته، أكد السيد ميلونشون على “الوزن التاريخي لحزب التقدم والاشتراكية، ومساهمته في الحياة السياسية الوطنية”، مشددا على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب “فرنسا الأبية” بما يخدم مصلحة الشعبين المغربي والفرنسي.

وجرى خلال هذا اللقاء الاتفاق بين الطرفين على مجموعة من المبادرات المشتركة التي ستتم بلورتها مستقبلا.

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