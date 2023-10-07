قائد المرحلة الانتقالية بالغابون يستقبل السفير المغربي
هبة بريس
استقبل قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، أمس الجمعة، السفير المغربي بالغابون عبد الله الصبيحي.
وقال الجنرال بريس أوليغي نغيما، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع “إكس”: “تحدثت اليوم مع السفير المغربي عبد الله الصبيحي حول سير العملية الانتقالية ومساهمة المغرب”.
وأضاف “لقد ناقشنا تعاوننا الثنائي، كما أكدت من جديد التزام الغابون بشراكة شفافة ومحترمة مع جميع البلدان الشقيقة”.
من جهته، أكد السفير المغربي على دعم المغرب وباقي البعثات الدبلوماسية الأخرى لتعزيز التعاون جنوب- جنوب.
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12 تعليقات
هذا الجنيرال خريج أكاديمية مكناس العسكرية في المملكة المغربية الشريفة ولن ينسى ابدا فضل المغرب عليه عكس بعض اللقطاء الذين انقلبوا على بلادنا وخانوا دفاع مملكتنا عنهم حتى نالو استقلالهم..
تحيا المملكة المغربية الشريفة بكل مقدساتها وهيبتها ..
شكرا للسيد بريس أوليغي نغيما قائد المرحلة الانتقالية في الغابون على حسن استقباله السفير المغربي..
حتى وإن تغير الحكام في الدول الإفريقية فإن علاقتهم مع المغرب تظل قوية جدا ..
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
القائد الانتقالي الغابوني نكن له كل الاحترام..
كل التوفيق والنجاح والسداد لدولة الغابون والتحرر من الاستعمار..
الدول الافريقية الشقيقة لها علاقة وارتباط قوي مع المغرب..
يجب القضاء بصفة نهائية على المستعمر الفرنسي الخبيث ..
حفاوة الاستقبال من السيد الجنرال بريس أوليغي نغيما للسفير المغربي السيد عبد الله الصبيحي ..
سوف تعود إفريقيا أغنى من أوروبا..
المغرب يعتمد في علاقاته مع إخواننا الأفارقة سياسة رابح رابح، ولايتدخل في شؤونهم الداخلية وهذه السياسة ناجحة بكل المقاييس، والذليل هو طلب السلطات في النيجر من الخطوط الجوية المغربية تعويض رحلات الخطوط الفرنسية