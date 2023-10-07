قائد المرحلة الانتقالية بالغابون يستقبل السفير المغربي

هبة بريس

استقبل قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، أمس الجمعة، السفير المغربي بالغابون عبد الله الصبيحي.

وقال الجنرال بريس أوليغي نغيما، في تغريدة نشرها على صفحته بموقع “إكس”: “تحدثت اليوم مع السفير المغربي عبد الله الصبيحي حول سير العملية الانتقالية ومساهمة المغرب”.

وأضاف “لقد ناقشنا تعاوننا الثنائي، كما أكدت من جديد التزام الغابون بشراكة شفافة ومحترمة مع جميع البلدان الشقيقة”.

من جهته، أكد السفير المغربي على دعم المغرب وباقي البعثات الدبلوماسية الأخرى لتعزيز التعاون جنوب- جنوب.

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