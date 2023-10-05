طنجة ..سهرة فنية تخصص مداخيلها لمتضرري زلزال الحوز

2023-10-05 / 17:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

تستعد جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن، لتنظيم سهرة فنية كبرى بمناسبة ذكرى المولود النبوي الشريف، تحت شعار: “المولود النبوي الكريم مولد النور والخلق العظيم”، وذلك يوم الجمعة 6 اكتوبر 2023، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، ابتداء من الساعة السابعة مساءا.

جمعية رسالة لتنمية المرأة والتضامن، إطار جمعوي احتضن المرأة ومن خلالها الأسرة، في إطار التكوين والتأهيل المهني والمواكبة في سوق الشغل.

وتأتي هذه السهرة الفنية الكبرى ضمن انشطتها الثقافية والفنية والخيرية السنوية، وقد حرصت الجمعية على تنظيمها بالموازاة مع حملة تضامن الشعب المغربي لدعم منكوبي زلزال الحوز، علما ان الجمعية نظمت قافلة للمساعدات الى عين المكان ووقفت على حجم المعاناة التي لحقت جل الدواوير بالمنطقة.

وفي هذا الإطار وتلبية لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ستعمل الجمعية على تخصيص مداخيل الحفل لاحدى الدواوير المتضررة بالحوز ولدار الأمان الخاصة بالأيتام بطنجة.

وسيسهر على إحياء فقرات هذا الحفل الفني البهيج مجموعة من الفنانين المغاربة المتميزين وعلى رأسهم الفنان القدير فؤاد الزبادي، والفنان الطنجاوي يوسف المقراعي، كما سيتخلل الحفل وصلات متنوعة ورائعة لمجموعة الهيام الفنية.

وسيعرف الحفل تكريم رائدين من رواد الموسيقى المغربية ويتعلق الأمر بالفنان الكبير الأستاذ أحمد الزيتوني و المرحوم الأستاذ أحمد بن يحيى.

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