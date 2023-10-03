الجامعة توقف السنوسي رئيس سطاد المغربي عن ممارسة أي نشاط كروي لسنة كاملة

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأصدرت عددا من القرارات كان أبرزها توقيف جمال السنوسي رئيس عصبة الهواة سابقا.

و حسب بلاغ للجنة، فقد تقرر توقيف جمال السنوسي، رئيس فريق سطاد المغربي عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما.

قرار التوقيق يأتي حسب اللجنة بعد البث في الشكايات المسجلة ضده من طرف كل من عبد الله الزاكي، حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الرباط سلا القنيطرة و ذلك بعد سبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب.

كما يأتي بعد شكاية سجلت ضد السنوسي من طرف مراد فلاح، مدرب فريق الجمعية الرياضية السلاوية، للاعتداء اللفظي ضده، والتي أكد موضوع الشاكية فريق جمعية سلا، من خلال الاستعانة بقرص مدمج.

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