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الـCNSS: إطلاق عملية مراقبة الحياة للمستفيدين من المعاشات

2023-10-02 / 16:22
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هبة بريس

في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر لخدماته، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما لا ماديا لمراقبة حياة مؤمنيه المقيمين بالمغرب والمستفيدين من المعاشات برسم سنة 2023.

وحسب بلاغ للصندوق، فيرتكز هذا النظام، على عملية التبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة بهدف التحقق من أن المستفيدين من المعاشات لا يزالون على قيد الحياة، الشيء الذي سيجنبهم عناء التنقل من أجل القيام بأي إجراء إداري.

وبالنسبة للمستفيدين من المعاشات الذين تعذر على الصندوق التحقق من كونهم لازالوا على قيد الحياة، من خلال تبادل المعلومات السالف الذكر، سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع مسطرة مبسطة بتنسيق مع مصالح بريد المغرب لمعاينة الحياة وذلك عن طريق استلامه الشخصي للرسالة الموجهة إليه في هذا الصدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق سيعلم الأشخاص المعنيين بعملية مراقبة الحياة، المتوفر لديه رقم هاتفهم أو بريدهم الإلكتروني أو المتوفرين على حساب شخصي ببوابة MaCNSS، بنتيجة هذه العملية.

وفيما يتعلق بالمستفيدين من المعاشات والمقيمين بالخارج، فستتم موافاتهم بالمطبوع المتعلق بشهادة الحياة من أجل تعبئته من طرف الهيئة المختصة وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي مع إمضاء وختم الهيئة المصادقة.

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