إنفانتينو لـ”كادينا كوبي”: الملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي الأكثر حظا

هبة بريس - متابعة

نقلت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية تصريحا عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بخصوص حظوظ الملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي لاحتضان كأس العالم لكرة القدم “فيفا” 2030.

ورشح إنفانتينو، في تصريح خلال زيارته لإيبيزا الإسبانية لحضور حفل زفاف رونالدو البرازيلي، الملف المغربي المشترك للظفر بشرف تنظيم مونديال 2030.

ومنذ مطلع التسعينات، والمغرب يحاول مراراً نيل حظ استضافة كأس العالم لكرة القدم. إذ لم يفصل بينه وبين الولايات المتحدة سوى ثلاث أصوات، مكنت هذه الأخيرة من استضافة نسخة 1994. فيما توالت الإخفاقات في كل من نسخ 1998 و2006 و2010، وصولاً إلى نسخة 2026 التي فاز بتنظيمها الملف المشترك الأمريكي-المكسيكي-الكندي.

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