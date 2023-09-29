تازة .. هتك عرض فتاة قاصر يجر عشريني للاعتقال

2023-09-29 / 14:34
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ع محياوي _ هبة بريس

فتحت مصالح الدرك الملكي بوادي أمليل بحثا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم أمس الخميس 28 شتنبر الجاري، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص عشريني، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر. هذه الظاهرة التي مازلات في انتشار مهول.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بوادي أمليل وفي ظرف وجيز يوم أمس الخميس من توقيف المشتبه فيه، الذي غرر بفتاة قاصر في 15 سنة من عمرها بغرض استغلالها جنسيا.

وقد تم إيداع المشتبه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بتعليمات النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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