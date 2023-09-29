النظام الأساسي للتعليم.. التنسيقيات الوطنية تعلن النفير في مواجهة وزارة بنموسى

هبة بريس_ الرباط

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن رفضه التام للنظام الأساسي الحالي، معلنا النفير في وجه وزارة بنموسى من خلال تسطير برنامج نضالي يبتدئ بدعوة نساء ورجال التعليم إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 02 03 و 04 أكتوبر 2023 وإضراب عام في قطاع التعليم يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 تزامنا واليوم العالمي للمدرس، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بباب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

واعتبرت التنسيقيات الوطنية من خلال بيان مشترك ” تتوفر هبة بريس على نسخة منه”، أن النظام الأساسي الجديد لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة والتي توحدت في هذا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، منددة بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بضرب المكتسبات والحقوق، والتشبت بمطالب الشغيلة في شموليتها ، والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19و 26 أبريل 2011، محملة الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية وبدعوها إلى التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبنى على النظام العام للوظيفة العمومية.

وطالب التنسيق الوطني بإصلاحات تعليمية حقيقية مستقلة تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمهنية والمعنوية والاجتماعية ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهة تحديات المستقبل، معلنا عزمه صياغة ميثاق لتنظيم العلاقة بين مكونات التنسيق وإعداد ملف مطلبي شامل وعقد اجتماع حضوري الأحد 8 أكتوبر 2023 بالرباط يخصص للمصادقة على الميثاق والملف المطلبي وتسطير برنامج نضالي وإعلامي مع إصدار بيان للرأي العام التعليمي.

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