المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجالين الزراعي والمائي

هبة بريس

وقّع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الحكومة المغربية محمد صديقي مع نظيره الإسرائيلي آفي دختير، الخميس، في مدينة أكادير، مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل، تهم تعزيز التعاون وتعزيز الشراكة في المجالين الفلاحي والمائي بين البلدين، والتخطيط لإنشاء مركز للدراسات الفلاحية، وكذا إنشاء مشروع فلاحي تكنولوجي في مجال الفلاحة المائية بين البلدين.

وأجرى المسؤولان الحكوميان محادثات ثنائية قبل التوقيع على الاتفاق، ركزت على أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وفي السياق قال وزير الفلاحة الإسرائيلي آفي دختير، إن “ما تم الاتفاق عليه بين البلدين يهم تبادل المعارف والخبرات فيما يخص الزراعة والماء”.

وأضاف أن المملكة المغربية وإسرائيل تقومان بـ”خطوات مهمة في مجال تعزيز الشراكة بينهما”واعتبر أن توقيع هذا الاتفاق “مجرد بداية فقط”، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستعرف تحقيق “نتائج جيدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي”.

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