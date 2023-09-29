رايان إير تعلن عن خط جديد بين لندن-ورزازات

هبة بريس

أعلن رئيس شركة رايان إير، مايكل أوليري، الخميس، أن الشركة ستزيد رحلاتها من لندن هذا الشتاء من خلال تأمين سبع وجهات جديدة، بما في ذلك ورزازات، وتعزيز عملياتها على 30 مسارا قائما.

وستطلق الشركة الأيرلندية رحلات جوية من العاصمة البريطانية إلى ورزازات في المغرب، وبلفاست في أيرلندا الشمالية، وبازل في سويسرا، وأوبوبراد في سلوفاكيا، وتيرانا في ألبانيا، وتريفيزو في إيطاليا، وفيغو في إسبانيا.

وقال أوليري إن هذا الإجراء سيزيد من قدرة مطارات لندن الثلاثة التي تخدمها الشركة، وهي ستانستيد وغاتويك ولوتون، بنسبة 15%.

وقال: “لدعم هذا البرنامج الشتوي المتنامي، قمنا بتوفير طائرتين جديدتين في مطار ستانستيد، ليصل أسطولنا في لندن إلى 50 طائرة”.

وتتوقع رايان إير نقل أكثر من 183 مليون مسافر هذا العام. وقد تقدمت مؤخرا بطلب لشراء 300 طائرة من شركة بوينغ، والتي من المتوقع أن ترفع عدد ركابها إلى أكثر من 300 مليون.

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