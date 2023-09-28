مصطفى لخصم يزور إسرائيل لعقد شراكات لـ”تأهيل” إيموزار كندر

2023-09-28 / 12:33
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هبة بريس _ إيموزار

بعد تجاوزه للبلوكاج تمكن مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو من استعادة أغلبيته، وفي سياق الموضوع فقد زار مصطفى لخصم، إسرائيل، و حل بـ”تل أبيب” رفقة مجموعة من أعضاء مجلسه.

وتعتبر هذه الزيارة مهمة بامتياز وهي تمهيد لمشروع اتفاقية التوأمة التي تنكب على تنزيله الجماعة تهم مدينة إيموزار كندر وساكنتها.

وكان لخصم قد واجه شكايات من طرف عدد من الأعضاء المحسوبين على أغلبيته تتعلق بالسب والتهديد، لكنه نجح، في الآونة الأخيرة، في تجاوز هذا الوضع و جمود ظل مجلسه يعيشه منذ ما يقرب من سنتين .
وتجدر الإشارة، أن المجلس السابق تلاعب في المشاريع السابقة و ” الفاهم يفهم ” يحمد الله لممشاتش ملفاته لجرائم المالية داك شي غريب لكان واقع تما في مشاريع التهيئة الحضرية حسب ممتتبعي الرأي العام .

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