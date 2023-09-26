تأجيل الدورة الـ 12 للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة

2023-09-26 / 16:41
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هبة بريس

أعلن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم تأجيل الدورة الثانية عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة التي كان مقررا تنظيمها بمدينة الناظور من 23 إلى 28 أكتوبر المقبل، إلى الفترة من 11 إلى 17 دجنبر 2023، وذلك على إثر زلزال الحوز.

وذكر بلاغ للمنظمين أنه سيتم الاحتفاظ بالبرنامج الفني للدورة وبجميع الفقرات التي كانت مبرمجة سابقا حيث، ستنعقد الدورة تحت عنوان: ذاكرة العودة، وستستضيف سينما دولة الصين كضيفة شرف للدورة.

وسيشهد افتتاح الدورة تسليم الجائزة الدولية ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم، التي يسلمها المركز سنويا لشخصيات دولية تشتغل على تعميم حقوق الانسان والسلم والديمقراطية عالميا.

كما ستشهد الدورة تنظيم ندوة حول “ذاكرة العودة”، ودرس في السينما يقدمه المخرج البلغاري جورجي بلابانوف، إلى جانب ورشات لتكوين الشباب في كتابة السيناريو وانجاز أفلام عبر الهواتف الذكية.

وستعرف الدورة عرض 27 فيلما في المسابقة الرسمية بحضور مخرجيها، وخمسة افلام مغربية خارج المنافسة، ومناقشة الأفلام مع المخرجين مباشرة بعد عرضها.

ومن خلال فقرة لقاءات ليلية، التي ستنظم طيلة أيام المهرجان، ستكون لقاءات مفتوحة مع وجوه فنية وثقافية من العالم حول تجاربهم السينمائية.

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