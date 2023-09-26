المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة ينهزم أمام تنزانيا

هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته يوم مساء أمس بالمنتخب التنزاني.

وتدخل المباراة التي أقيمت بملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية للاستحقاقات المقبلة.

وتمكن المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة من تسجيل هدفه الوحيد في هذه المباراة عن طريق اللاعبة أليشا النبري في الدقيقة 35.

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