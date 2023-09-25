مداغ .. تنظيم النسخة 11 للقرية التضامنية للإقتصاد الإجتماعي

2023-09-25 / 16:42
0
هبة بريس - وجدة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مؤسسة الملتقى والجمعية الفرنسية المغربية للأطر، الدورة الحادية عشر للقرية التضامنية تحت شعار “الابتكار الاجتماعي وتسويق علامة -صنع في المغرب- تميز، إبداع وتأثير سوسيو إقتصادي”، وذلك من 26 إلى 29 شتنبر الجاري بمقر الزاوية القادرية البودشيشية بمداغ -إقليم بركان.
وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أن هذه النسخة تروم الى الاحتفاء بالتميز المغربي وتسليط الضوء على ما تزخر به بلادنا من منتوجات مجالية بفضل عمل التعاونيات، ووضع علامة “صنع في المغرب” في مكانتها التي تليق بها كرمز للجودة والأصالة في الأسواق الوطنية والدولية.
وستناقش الدورة الحالية، موضوع الإبداع بصفته قوة دافعة في مجال العمل والإنتاج وبلورة حلول كفيلة بتجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية، والاستثمار في الابتكار الإجتماعي وتعزيز دور القيم في العمل والإنتاج.

ويضيف البلاغ، وتعد القرية التضامنية فضاء للقاء والتواصل بين جل الفاعلين في مجال الاقتصاد الإجتماعي على صعيد الجهة الشرقية للمملكة، من أجل مناقشة مشاكل وتحديات القطاع، وأيضا مناسبة لمواكبة وتكوين التعاونيات والجمعيات المحلية بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب من أجل مساعدتهم عل تطوير أنشطتهم، كما تشكل القرية التضامنية فرصة لهم لتسويق منتجاتهم من خلال وضع فضاءات تجارية رهن اشارتهم.
كما ستعرف هذه الدورة وعلى غرار الدورات السابقة إقامة عدد من الأنشطة الموازية، من بينها: المنتديات الإسلامية للبيئة التي ستتدارس في نسختها التاسعة “التحول البيئي والقيم الروحية من أجل عالم أكثر استدامة”، والدورة السابعة للجامعة المواطنة المنظمة تحت شعار “الروح الوطنية للشباب حافز للنجاح ورفع التحديات”، ومنتدى الأخلاق والتكنولوجيا في دورته السادسة الذي سيتناول “الولوج إلى الطاقة : أزمة مستدامة أم تحول المفاهيم “ بالإضافة إلى أوراش للصحة والوقاية والإسعافات الأولية، وستتميز القرية التضامنية لهذه السنة بفتح فضاء جديد لاستقبال المقاولات الناشئة المبدعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل بناء مصنع عالمي لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب

تفاصيل بناء مصنع عالمي لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في…

2023-09-25 / 15:00
Photo of “الضرائب”: إعفاء المنشآت غير النشيطة من المراقبة الجبائية والذعائر  

“الضرائب”: إعفاء المنشآت غير النشيطة من المراقبة الجبائية والذعائر…

2023-09-25 / 10:49
Photo of زلزال الحوز: اتصالات المغرب تساهم بـ 700 مليون درهم

زلزال الحوز: اتصالات المغرب تساهم بـ 700 مليون درهم

2023-09-23 / 09:33
Photo of مجموعة بريد المغرب تساهم في المجهود التضامني الوطني لمواجهة آثار زلزال الحوز

مجموعة بريد المغرب تساهم في المجهود التضامني الوطني لمواجهة…

2023-09-21 / 13:51
Photo of الجماعات الترابية تحقق فائضا إجماليا بقيمة 7,5 مليار درهم

الجماعات الترابية تحقق فائضا إجماليا بقيمة 7,5 مليار درهم

2023-09-21 / 09:47
Photo of سنطرال دانون تساهم بـ7 ملايين درهما في صندوق دعم ضحايا الزلزال

سنطرال دانون تساهم بـ7 ملايين درهما في صندوق دعم…

2023-09-20 / 16:48
Photo of تقرير: وجدة المدينة الأغلى وطنيا خلال شهر غشت

تقرير: وجدة المدينة الأغلى وطنيا خلال شهر غشت

2023-09-20 / 13:26
Photo of مجموعة سياحية مصرية تعتزم استثمار 140 مليون دولار في المغرب

مجموعة سياحية مصرية تعتزم استثمار 140 مليون دولار في المغرب

2023-09-20 / 13:05
Photo of القمة العالمية للهيدروجين الأخضر .. المغرب شريك للاتحاد الأوروبي

القمة العالمية للهيدروجين الأخضر .. المغرب شريك للاتحاد الأوروبي

2023-09-19 / 20:51
Photo of “الدين العالمي”…هذه الدول سجلت الزيادة الأكبر

“الدين العالمي”…هذه الدول سجلت الزيادة الأكبر

2023-09-19 / 18:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق