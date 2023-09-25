بعدما تأجل بسبب الزلزال.. الكاف تعلن موعد لقاء المغرب و ليبيريا في أكادير

هبة بريس ـ رياضة

أكدت الملكية المغربية لكرة القدم أن لجنة البرمجة بالاتحاد الإفريقي قد أعلنت موعد و مكان اللقاء المؤجل بين أسود الأطلس و ليبيريا التي تأجلت بسبب الزلزال.

و أكدت جامعة الكرة في الموقع الرسمي لها بأن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد حدد يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، موعدا للمقابلة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري برسم مؤجل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المقابلة ستجرى بالملعب الكبير بمدينة أكادير كما كان مبرمجا من قبل.

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