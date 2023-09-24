النيجر تغلق مجالها الجوي في وجه الطائرات الفرنسية
هبة بريس - وكالات
منع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.
وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)”.
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقًا “أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة” باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0
11
10 تعليقات
بداية سقوط فرنسا في افريقيا..
سوف تسقط كل هذه الإمبراطورية الإجرامية في أفريقيا..
سيأتي يوم ويتذوق الفرنسيون ما تذوقه سكان افريقيا..
فرنسا عدوة الماضي والحاضر والمستقبل ..
إنتهى وجود وإستغلال فرنسا لإفريقيا عليها أن تعتمد على نفسها وتترك الشعوب الافريقية تعيش في أمان…
فرنسا ليست سوى دولة سارقة و ناهبة و محتالة على الشعوب الافريقية..
خيرات الشعب الافريقي للأسف يستفيد منها النظام الفرنسي ..
سينقلب السحر على الساحر لا محالة فيها ..
فرنسا كانت تصنع الجماعات المحضورة مثل بوكوحرام وترسل جيشها بداعي تأمين المواطنين الافريقيين .ولكن العكس لتأمين سرقة ونهب خيرات إفريقيا..
انتهى لفرنسا وجودها وحتى عملاءها قريبا ..