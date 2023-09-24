برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية غينيا بيساو
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر تهانئه، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب غينيا بيساو باطراد التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والأخوة الممتازة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا وعلى قارتنا”
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عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه دائما سباقا لمساندة الشعب الغيني في السراء والضراء..
نحن شعب مغربي نرفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الوطني للشعب الغيني.
اللهم دوم العز والنصر والصحة والراحة والافراح والمسرات للشعبين الشقيقين المغرب وغينيا.
الشعب المغربي يربطه علاقة قوية ومتينة تعزز التعاون وتطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما المغرب وغينيا برئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل الأخوة والمحبة والعطاء..
التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات وتطوير العلاقات الدبلوماسية بينهما والتفوق باستمرار في جميع القطاعات الاقتصادية بطموح ونجاح.
بالتوفيق للشعبين الشقيقين المغرب وغينيا بمجهوداتهم من أجل الوصول إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
النجاح الدائم والمستمر للدولتين عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه..
كمواطنة مغربية أحس بفخر واعتزاز لملكنا المحبوب ورعاه ونصره وايده اللهم دوم هذه الصداقة بين المغرب وغينيا برئية دينامية فريدة من نوعها.
اللهم وفق البلدين الشقيقين المغرب وغينيا إلى مبتغاهم في تحقيق التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما بكل خير..
هذه البرقية الملكية تعبر عن مدى الصداقة والمحبة الأخوية بين المغرب وغينيا مما تربطهما علاقة ديبلوماسية تعزز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية لمواصلة النهوض بمغرب وغينيا برئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها.