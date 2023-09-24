برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية غينيا بيساو

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد أومارو سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر تهانئه، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب غينيا بيساو باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والأخوة الممتازة التي تجمع بين بلدينا، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على العمل، سويا معكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا وعلى قارتنا”

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