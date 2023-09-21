انسحاب وزير كويتي من مؤتمر في نيويورك خلال كلمة وزير إسرائيلي

هبة بريس _ متابعة

انسحب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عُقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.

وكتبت صحيفة “الرأي” الكويتية أن موقف وزير الصحة الدكتور ⁧أحمد العوضي “ينسجم مع توجهات القيادة السياسية”، مشيرة إلى أن انسحابه من الاجتماع رفيع المستوى لوزراء الصحة في دول العالم بسبب وجود الوزير الإسرائيلي يأتي “تأكيداً لتوجيهات القيادة السياسية الثابتة وموقفها التاريخي في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.

وترى ذات الصحيفة ان موقف الوزير العوضي امتدادا لموقف الكويت بلدا وشعبا من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.

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