مجموعة سياحية مصرية تعتزم استثمار 140 مليون دولار في المغرب

هبة بريس - وكالات

تعتزم مجموعة “بيك الباتروس” للفنادق إحدى أكبر مجموعات السياحية المصرية استثمار 140 مليون دولار في المغرب خلال عامين لزيادة طاقتها الفندقية بنحو 43% إلى 2000 غرفة فندقية.

وبحسب كامل أبو علي رئيس المجموعة، فإنها تدرس توجيه الاستثمارات إلى منطقة أغادير بصورة خاصة في إطار الرواج السياحي الكبير الذي شهدته المملكة في النصف الأول من العام.

وتمتلك “بيك الباتروس” وتدير أكثر من 25 فندقا في مصر بطاقة تزيد عن 14 ألف غرفة في مدن الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسى علم، فضلا عن عدد من الفنادق بالمغرب بطاقة 1400 غرفة.

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