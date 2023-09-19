17 قت.يلا و2223 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 2223 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1664 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و5 مخالفات، وإنجاز 6 آلاف و530 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 32 ألفا و475 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و927 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و401 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6530 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 127 مركبة.

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