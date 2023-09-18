مستشارون بمجلس جهة سوس ماسة يسافرون الى هولندا وقت الزلزال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف مصدر مطلع لهبة بريس ان سبعة أعضاء بالمجلس الجهوي سوس ماسة ثلاثة منهم تواب للرئيس و أربعة مستشارين اخرين غادروا مدينة اكادير في اتجاه الديار الهولندية في اليوم الثاني بعد وقوع الزلزال بالحوز و تارودانت ،

وأضاف المصدر ذاته انه مهما كانت أسباب. السفر تبقى غير مبرر لمغادرة المنطقة التي دمر الزلزال عدة جماعات قروية متها،كما ان عودة جلالة الملك من الديار الفرنسية مباشرة بعد الهزة الأرضية كانت إشارة واضحة لجسامة الظرفية التي تتطلب مشاركة الجميع لتجاوز هذه الظرفية الصعبة ،

الطريف في الامر ان بعضا من هؤلاء المنتخبين المسافرين تدخلوا خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة بتارودانت و تحدثوا طويلا عن الزلزال بالجهة التي غادروها في وقت عصيب في تجاه الخارج

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