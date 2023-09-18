ماء العينين تعلن عن “عقد قرانها”
امينة ماء العينين

المغاربة مجتمعون على ” اللمة ” وماء العينين : خسائر انتخابات 8 شتنبر جسيمة !!

2023-09-18 / 18:57
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هبة بريس _ عبد الله عياش

في الوقت الذي يراقب فيه المغاربة أوضاع إخوانهم بالحوز ويقدمون لهم كامل الدعم ..وفي الوقت الذي تتجه فيه كل الانظار نحو حتمية الإسراع بغلق قوس زلزال الحوز …وفي زمن تنكب فيه كل الرؤى حول حادث اليم تفرعت منه مجموعة من المواضيع الجانبية…في هذا الوقت بالضبط اختارت القيادية ماء العينين أن تناقش خسائر انتخابات 8 شتنبر

أمينة ماء العينين أقفلت كل زوايا النقاش وعادت بالمغاربة سنتين للوراء قائلة ” إن حجم خسائر وصفة 8 شتنبر تتضاعف سنة بعد سنة، والضحية الأولى بعد السياسة هي المواطن ”
.
واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن وصفة 8 شتنبر نجحت نجاحا باهرا في تعميق اليأس من إمكانية التغيير “حتى لدى الذين وصفوا بالأشد تفاؤلا وهذا هو أخطر ما في الأمر”.

وأبرزت ماء العينين، أن مؤشرات فقدان الثقة كثيرة، والمواطن يعاني في صمت، لأنه تعب من التعلق بالآمال، مضيفة أن السياسيين ذوي المصداقية والمثقفين والإعلاميين المهنيين انسحبوا من المشهد لأسباب مركبة يطول التفصيل فيها، لكن المحصلة هي الفراغ ومحاولة ملئه بالضجيج والسطحية والسفاهة تقول المتحدثة.

كلام ماء العينين ؛ في هذا التوقيت بالضبط يعكس صراحة عدم تقبلها وضعها الذي قد يكون متأثرا بترك مقود التسيير ونحن نعلم جيدا ما معنى أن تكون تحت الأضواء وتصبح مختفيا في الوراء..

إن كلام ماء العينين لا يمكن إلا أن نصدق جانبا منه ..لكن في ظرفية مثل هاته يستحسن الخوض في التحدي ..فالبلاد في حاجة إلى من يسطر القول ضد الأعداء …اما ” الكريتيك ” السياسي الذي ألفناه وتعددت ملامحه وصار جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي فزمنه لا ينتهي ولن ينتهي حتى وإن تقلدت ماء العينين نفسها منصب رئاسة الحكومة ….

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‫5 تعليقات

  1. وا باااز …حزبكم من زرع الياس و انعدام الثقة في الجميع هو الذي اسس لحقبة ستكون طويلة سيلعن فيها المغاربة السياسة و ما لها و ما عليها …حزبكم و زعيمه بالخصوص هو سبب كل هذا الذي تتكلم عنه هذه السيدة التي تتبجح بالكلام لانه بلا فلوس….

  2. اتمموا ما بدأتموه يا باعة الدين الاسلامي داخل المغرب وخارجه آ لالة ماء العينين.
    كنا يقال واعرة غير البداية.

  3. اي يحشمو ماتو من افسد حلم المغاربة في التغييرسنة2011اليس حزب هذه من تواطا مع شركة المحروقات وسرق تقاعد الموظفيين واقر التعاقد للاجهاز عل المدرسة العمومية

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