الجزائر.. توقيف مشتبه بإضرامهما النار في غابات بجاية

هبة بريس - وكالات

تمكنت عناصر الدرك الوطني في الجزائر، أمس الأحد من توقيف شخصين يشتبه بإضرامهما نار الحرائق في غابات بني مليكش “تازمالت” بمنطقة بجاية.

وذكر الدرك الوطني في بيان أن الأمر يتعلق بشخصين يدعيان “ف.س.و” و “ع.ر”، ويبلغان من العمر 44 و60 عاما، فيما لا يزال التحقيق متواصلا لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق وتوقيف المتسببين فيها.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، تطرقت مصالح الحماية المدنية إلى آخر حصيلة سجلتها بخصوص حرائق الغابات، في مختلف ولايات الجزائر، مشيرة إلى أن 4 حرائق في ولاية بجاية كانت لا تزال عملية الاخماد فيها متواصلة، بينما جرى إخماد حريق واحد إخماداً نهائيا.

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