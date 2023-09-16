دون أن يزور مخيمات تندوف..ديمستورا ينهي جولته للمنطقة قبل تقديم تقريره لمجلس الأمن

هبة بريس - الرباط

أعلنت الأمم المتحدة ، انتهاء الجولة اتي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء، ستافان ديمستورا ، والتي شملت المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا.

وأنهى ديمستورا جولته المغاربية دون أن يزور مخيمات تندوف التي تتمركز بها قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية، تمهيدا لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وكان ستيفان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، قد حل يوم الاثنين 04 شتنبر الجاري بمطار الحسن الأول بمدينة العيون،وذلك في اطار زيارة تشمل أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وتأتي زيارة ديمستورا للمغرب والمنطقة ، أيام قليلة بعد جولة قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ، جوشوا هاريس إلى مخيمات تندوف حيث المحتجزين الصحراويين، والجزائر في إطار دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية .

وكان بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قد أوضح أن الزيارة عرفت التشاور مع ممثلي الجبهة الانفصالية ومسؤولين جزائريين ، حيث دعا هاريس خلال الزيارة إلى التحلي بروح التسوية والواقعية، كما شدد أيضا على أهمية الدعم الكامل والتشارك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء المغربية.

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