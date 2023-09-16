زلزال الحوز.. المغاربة يقدمون درسا في التضامن اللامحدود

بقلم زهور الغزالي

أردت اليوم أن أدون بعضا من الكلمات في حق الشعب المغربي العظيم شعب معدنه أصيل ذهب خام روحه طيبة تحية خالصة مني لأبناء هذا الوطن الذي يعتز بأبناءه عندما ينادي الوطن يهب المغاربة من جميع أنحاء العالم لتلبية النداء لأنهم متشبتون بوطنيتهم ويتجند الكل من أجل ذلك

وأريد كذلك أن أقدم جزيل الشكر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على كل ما قدمه من دعم ورعاية وآهتمام لشعبه الطيب في هاته الأزمة أمده الله بموفور الصحة والسلامة ونعلم جيدا مدى الصعوبات لفك العزلة عن تلك المناطق المنكوبة لأنها مناطق جد وعرة ويكاد الوصول إليها شبه مستحيل لكن رغم ذلك رأينا كيف هرع رجال المغرب الأشداء وأخص بالذكر القوات المساعدة وعناصر الجيش المغربي ورجال الشرطة بجميع كوادرها ورجال الإطفاء والدرك الملكي والوقاية المدنية لكي يحاولو إغاثة ونجدة العالقين في الجبال وضحوا بحياتهم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين ومن يقول عكس ذلك أريد أن أوضح له أن تلك المناطق جبلية وصعبة الوصول وقد رأينا ما حصل لبعض المتطوعين وهم في الطريق إلى هناك أولئك الناس كانو مرتبطين كثيرا بتلك الأرض رغم وعورتها ولدو فيها وترعرعو في أراضيها أرض أبائهم وأجدادهم وذلك كان آختيارهم لذلك لا داعي للوم الدولة أو السلطات على ذلك وقد رأينا بأم أعيننا تصدعات الطرقات هناك فكيف يمكن للسلطات خلق طرقات معبدة في جبال كتلك والسكان هناك يعلمون أن المناخ يتغير دائما لكنهم لا يكترتون لأنها أرض أجدادهم وهم متعلقون بها رغم سلبياتها

ما أتمنى أن نتجنبه جميعا الفتنة التي يتصيدها أعداء وطننا وكذلك بعض القنوات الإخبارية التي تنشر البكاء والعويل والشكوى وتحاول أن تظهر للعالم أن بلادنا فاشلة وأنها غير قادرة على تيسير الأزمة وهذا كله بغرض الإساءة لوطننا العزيز فلا تتركو لهم فرصة لذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل عدو يسيئ ويكيد لبلدنا المغرب

وإنني لجد فخورة بآنتمائي لهذا الوطن وفخورة بما فعله المواطنون المغاربة والمجتمع المدني تجاه المناطق المنكوبة لقد أعطوا للعالم دروسا في التضامن والتكافل والمحبة والتلاحم والصبر على المحن والشدائد شكرا لكل المغاربة الأحرار شكرا للجالية المغربية في جميع أنحاء العالم والتي هبت لمد يد العون لوطنها وما دمنا متلاحمين ومتشبتين بوطننا فلن يقدر أحد أن يفرق بيننا لأننا تربينا على مبادئ جميلة وعلى وطنيتنا التي نحتت في قواميسنا حب الوطن يجري في دمنا ويمدنا بالقوة في المضي قدما لنصرة هذا البلد شكرا لكل من ساندنا في محنتنا شكرا للدول الأخرى التي وقفت بجانبنا دون مقابل

ما أجملها من ملحمة في التضامن والتلاحم وحفظ الله مغاربة الداخل والخارج ورحم الله شهدائنا وتقبلهم الله في رحاب جناته ورزق جرحانا الشفاء العاجل بإذن الله ونصر الله ملكنا وبارك في وطننا ولا عزاء للحاقدين الشامتين والسلام عليكم ورحمة الله

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0