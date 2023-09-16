زلزال الحوز.. اليابان تقدم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 3 ملايين دولار

2023-09-16 / 13:45
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هبة بريس

تعتزم اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى المغرب، وذلك فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب عدد من المناطق في المغرب.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا – فى تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أمس الجمعة، إن المساعدات التي سيتم تقديمها إلى المغرب تقدر بقيمة 3 ملايين دولار، مضيفة أنه سيتم توفير المأوى والغذاء من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية اليابانية.

وخلف الزلزال الذى ضرب المغرب في ال8 من شتنبر الجاري، الآلاف من القتلى والجرحى.

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