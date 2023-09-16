الإثنين.. صندوق النقد والبنك الدوليان سيتخذان القرار بشأن اجتماعاتهما في المغرب

هبة بريس

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق وأيضا البنك الدولي سيتخذان القرار يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر في المغرب.

وذكرت جورجيفا في مقابلة لها، أن القرار سيتم بعد استكمال “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وأضافت أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من تسهيل الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

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