زلزال الحوز ..المكتب الشريف للفوسفاط يساهم بمليار درهم

2023-09-15 / 20:48
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هبة بريس _ الرباط

ساهم المكتب الشريف للفوسفاط في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات “زلزال الحوز” بمبلغ قدره مليار درهم.

وأعلن القطاع أنه الى جانب هذه المساهمة المالية اطلق الأخير مبادرة فيما بينهم لجمع التبرعات المالية من أجل المساهمة في دعم المتضررين من الزلزال، مؤكدا أنه سيُقدّم ضعف المبلغ الذي سيتم جمعه من طرف الأجراء والمتعاونين.

ويعرف أن الملك محمد السادس قد أمر بفتح ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق المغربية، وخلف عدد من القتلى والجرحى.

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