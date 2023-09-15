تأجيل انعقاد “ملتقى الأعمال المغربي الليبي”

2023-09-15 / 11:22
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هبة بريس

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن تأجيل انعقاد “ملتقى الأعمال المغربي-الليبي” إلى شهر نونبر المقبل بطنجة.

وأوضحت الغرفة الجهوية، في بلاغ صحافي، أن ملتقى الأعمال المغربي الليبي، المنظم بمبادرة منها بشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، والذي كان مقررا انعقاده خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 شتنبر الجاري قد تم تأجيله إلى الفترة الممتدة من 1 إلى 3 نونبر 2023.

وأشارت الغرفة إلى أن قرار تأجيل انعقاد الملتقى يأتي “نظرا للظروف الطارئة التي يمر بها كل من المغرب وليبيا الشقيقة، وذلك تبعا للكوارث الطبيعية التي وقعت بهما”، مبرزة أن القرار أخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني الراهن بالبلدين.

وشددت على أن الملتقى يوفر فرصا استثمارية عديدة في شتى المجالات، مجددة الدعوة إلى المشاركة في فعاليات التظاهرة الاقتصادية التي ستشهد مشاركة قيمة لوفود مغربية وليبية.

وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان قد أطلقت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والتشاورية لتحديد برنامج الملتقى وأهدافه ومحاوره، وتقديم مقترحات وتصورات السادة أعضاء الغرفة بخصوص تنظيم الملتقى، وكذا تدارس السبل الكفيلة لإنجاح فعاليات وأشغال هذه التظاهرة الاقتصادية.

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