على متنه 110 سنغاليين.. اعتراض قارب في عرض ساحل الداخلة

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدة لمراقبة الساحل اعترضت، الخميس، بجنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا جانحا وعلى متنه 110 مرشحين سنغاليين للهجرة غير الشرعية، بينهم 20 قاصرا وامرأة.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القارب كان قد انطلق، يوم 9 شتنبر الجاري، من السواحل السنغالية (ميناء جوال ديوت).

وأضاف أنه تم تقديم العلاجات الضرورية للأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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