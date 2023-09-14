تاونات.. قوافل تضامنية تنطلق من قرية با محمد صوب المناطق المنكوبة

2023-09-14 / 10:14
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ع محياوي _ هبة بريس

لازالت قوافل الخير تنطلق من قرية با محمد نفوذ إقليم تاونات على غرار عدة مدن بالمملكة عامة، صوب منكوبي زلزال الحوز والنواحي، حيث رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما تم جمعه في احدى أكبر القوافل التضامنية التي إنطلقت ليلة أمس ليلا نحو المناطق المنكوبة.
واجتمعت سواعد وأيادي الخير من ساكنة المنطقة في هذه القافلة يتقدمهم مصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس التي تبرع فيها المواطنون بمشتريات عدة، ناهيك عن اغطية وأفرشة ومواد غذائية.

وعلى غرار قوافل مضت، دعا مشاركون ومساهمون في القافلة المواطنين الى تكثيف الانخراط في مثل هكذا قوافل تضامنية، لمساعدة أناس بدون مأوى، وفقدوا أهاليهم، وضمنهم أيتام.
واشترى هؤلاء أطنانا من المساعدات مستعينين بشاحنة كبرى لنقلها نحو الحوز وباقي الأقاليم المنكوبة، في انتظار التحاق كل من رغب في الإنضمام للمساعدة

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