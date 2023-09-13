ساركوزي: “الفرنسيون تأثروا بسبب فاجعة الزلزال.. وملك المغرب قائد عظيم”

2023-09-13 / 17:36
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هبة بريس - الرباط

أكد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، أن الشعب الفرنسي تأثر جدا بسبب فاجعة الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت الماضية، وسجل آلاف الوفيات والجرحى.

وعبر ساركوزي، الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، على قناة “بي إف إم تيفي” الفرنسية، عن حبه الكبير للمغرب، مضيفا بالقول “في المغرب أحس بنفسي في منزلي.. لا أستطيع أن أشرح لماذا! إنه بلد أحبه، وأحب نبل وأناقة المغاربة، دفئهم، ضيافتهم، كيفما كان مستواهم الاجتماعي”

وأضاف “ملك المغرب صاحب الجلالة، قائد كبير”، مسترسلا بالقول ,ينبغي أن نفهم أن المغرب يتوفر على الفوسفاط، وليس لديه نفط، المغرب حليف كبير لفرنسا، وهذه الكارثة الرهيبة مست المجتمع الفرنكو مغربي، إنهم قريبون جدا منا”. وفق قوله

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