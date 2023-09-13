هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

إدارة الدفاع الوطني تحذر من برامج اختراق بها معلومات حول الهزات الأرضية

2023-09-13 / 15:28
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

حذرت ادارة الدفاع الوطني ، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ( واتساب ) من برامج وتطبيقات مجهولة يرسلها البعض لاختراق الملفات الشخصية علي الهواتف المحمولة.

وأوضحت ادارة الدفاع الوطني في بلاغ لها ان هذه التطبيقات والبرامج المجهولة ترسل على أساس أنها ملفات تحمل معطيات ومعلومات حول الزلازل والهزات الارضية محذرة المستخدمين من فتحها حماية لمعطياتهم الشخصية .

وكانت تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي قد حذرت من هذا الملف الذي يرسل عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” :

سيقومون بتحميل بعض صور الزلزال المغربي على الواتساب. الملف اسمه Seismic Waves CARD، لا تفتحه أو تراه، سوف يخترق هاتفك خلال 10 ثواني ولا يمكن إيقافه بأي شكل من الأشكال. مرر المعلومات إلى عائلتك وأصدقائك.

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