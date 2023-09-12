وفد مهم من المساهمين الإسبان يجتمع بالسفيرة “كريمة بنيعيش”

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

داخل مقر السفارة المخصص للإستقبالات الرسمية، وبحضور مديرة مركز ألف للتعايش (أنيسة عازب )، إستقبلت سفيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفدا يمثل رؤساء مؤسسات مهمة تنضوي تحت لواء الذراع الإنساني للبنك الإسباني المعروف بإسم “لاكايشا” .

وخصص هذا الإستقبال لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج تنظيم حملة المساعدات الإنسانية التي ستتبرع بها هذه المؤسسة لفائدة ضحايا الزلزال المدمر الذي راح ضحيته عدد كبير من المغاربة بين قتيل وجريح مخلفا حوالي 300 ألف متضرر حسب تقديرات دولية.

وحسب ما رشح من المعلومات الدقيقة التي إستاقتها “هبة بربس” من مصادر عليمة فإن هذه المؤسسات قد حددت نوع المساعدات التي سيتم نقلها نحو المغرب حيث ستكون مختلفة تماما عن المساعدات الإعتيادية كالمواد الغذائية والألبسة، بل حددت في مواد أخرى ثمينة ولها أدوار كبيرة في مواكبة حياة المتضررين المؤقتة داخل خيام الإيواء كالمصابيح التي تتغذى بالطاقة الشمسية وشواحن الهواتف ذات نفس المواصفات علاوة على ألواح الطاقة الشمسية التي ستوفر بذيلا ملحا لإستمرارية الحياة في المناطق المنكوبة.

وتدخل المساعدات من هذا النوع المذكور ضمن الحاجيات الضرورية التي يحتاجها المغرب في هذه الظرفية بعدما أبانت مقاطع الفيديو الملحمة الكبرى التي قادها المجتمع المغربي والأجهزة الحكومية في جمع وتوزيع المساعدات الغذائية وغيرها من متطلبات الساكنة بعد الفاجعة.

وتعتبر المؤسسة الإنسانية التابعة للبنك الإسباني “لاكايشا” من أكبر المؤسسات الخيرية في إسبانيا، ولها إمتدادات كبرى في عدة دول ، أو عبر صداقات او علاقة مع فعاليات المجتمع المدني التي نسقت في هذه الحالة اللقاء الرسمي مع سفارة المملكة بمدريد.

وفي إطار الشراكة المبرمة بين مركز ألف، تم الإتفاق بين السيدة (أنيسة عازب) وممثلي المؤسسات المانحة عن طريقة إيصال هذه المعدات نحو المغرب حيث تقرر نقلها عبر شركات الملاحة الجوية بموجب إتفاق بين الطرفين وتحت رعاية ديبلوماسية.

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