سلطات الجزائر بحاجة لمحو الأمية.. هناك فرق بين “رفض” و عدم الحاجة إليها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحاول سلطات العسكر الجزائري يائسة استغلال فاجعة الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة الماضية لتمرير مغالطات تعتقد من خلالها أنها ستثير الانقسام داخل الأمة المغربية التي فطنت منذ عقود للمؤامرات الدنيئة و الخسيسة لحكام العسكر بالجارة الشرقية.

السلطات الجزائرية التي لم تراع ما تمر به المملكة من فاجعة بعد مقتل ما يقارب الثلاث آلاف مواطن، و لم تراع كذلك الألم و الحزن الذي يحس به المغاربة قاطبة، ملكا حكومة و شعبا، فحاولت اللعب بورقة “المساعدات” لزرع الفتنة و هي تعلم تمام اليقين أن اللعبة لن تنطل على شعب همه الأوحد حاليا لحمته و تضامنه و توحيد الصف.

الجزائر من خلال بلاغ خارجيتها “الركيك” روجت لأن المغرب رفض مساعدات الجزائر، و التي هي عبارة عن ثلاث طائرات، و كأنها تقول لشعبها المغلوب على أمره “أنا درت لي عليا و المخزن رفض”.

الذباب الجزائري الذي يدور في فلك نظام تبون و شنقريحة، هذا النظام الذي قتل قبل أيام ثلاث مغاربة أبرياء بوحشية و همجية، حاول التهجم على الخارجية المغربية التي أوقفت سلطات بلدهم عند حدها و قزمتها بطريقة لبقة و ديبلوماسية يصعب على نظام العسكر في الجارة أن يصل لمستوى مثله.

المغرب كان واضحا منذ البداية و لا حاجة للتكرار لأن وحده “الحمار” من يحتاج للتكرار للفهم، و لكن لأن سلطات الجارة ربما مادتها الرمادية ليست بالحجم الذي يسمح لها بالاستيعاب من الإشارة فلا بأس أن نعيد لها و للذباب الذي تحركه بأموال شعب الطوابير.

المغرب لم يرفض مساعدة أي دولة، كيفما كانت، لا أمريكا الحليفة و الصديقة و الشقيقة و لا الصين و لا روسيا و لا تانزانيا و لا جزر الوقواق و لا الجزائر، المغرب شكر كل من تضامن معه و عبر عن مساعدته، لكن قال بوضوح “شكرا، بارك الله فيكم، لا نحتاج حاليا للمساعدات، و إذا احتجنا إليها فسنتواصل معكم”.

و نظن كمغاربة أن من يحتاج للمساعدات بشكل حقيقي و عاجل هم سلطات الجزائر و شعب الجزائر، فالشعب يحتاج لتلك المساعدات و التي ربما قد لا تكفي حتى ليوم واحد سكان عمارة في وسط العاصمة الجزائر، لتفادي الطوابير الطويلة، و سلطات العسكر بحاجة لمساعدة لكنها من نوع خاص، مساعدة في محاربة الأمية لتدرك الفرق بين الرفض و بين التأكيد على عدم الحاجة حاليا، و في كل الأحوال شكرا لكننا لا نحتاج مساعدتكم…

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