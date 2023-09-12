هذه حقيقة مصرع 6 أشخاص إثر سقوط صخور جبلية على الطريق بتارودانت

هبة بريس

تداولت عدد من حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد مصرع ستة أشخاص اثر سقوط صخور جبلية على طريق تيزي إن تيست، الرابطة بين مدينتي مراكش بتارودانت.

وفي هذا الصدد، نفت السلطات المحلية بشكل قاطع الخبر المتداول، مؤكدين على أنه عار من الصحة.

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