هذه حقيقة مصرع 6 أشخاص إثر سقوط صخور جبلية على الطريق بتارودانت

2023-09-12 / 12:38
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هبة بريس

تداولت عدد من حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد مصرع ستة أشخاص اثر سقوط صخور جبلية على طريق تيزي إن تيست، الرابطة بين مدينتي مراكش بتارودانت.

وفي هذا الصدد، نفت السلطات المحلية بشكل قاطع الخبر المتداول، مؤكدين على أنه عار من الصحة.

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‫4 تعليقات

  1. حقا ليس له مصدر من الصحة ولاكن يمكن ان يقع لاقدر الله ان لم نصبر ونترك امر الانقاد لاصحابها

  2. مهما كان القيل والقال لايصح الا الصحيح وكل شيء واضح امام العالم ونحمد الله انه لنا مهنيين في الاعلام جازاهم الله خيرا لهم دمائر ومسؤولية وبدون مجاملة والكتير منها ومنها هبة بريس

  4. الله يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويرزق دوبهم الصبر امين وعلى السلطاط ان تعاقب كل من سولت له نفسه ان ينشر الأكاذيب

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