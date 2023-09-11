“صندوق الزلازل ” ..” هاكا” تساهم بتعويضات

2023-09-11 / 23:12
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هبة بريس _ الرباط

، أعلنت رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “هاكا” وكذا المدير العام للمؤسسة عن عزمهم المساهمة بتعويضاتهم عن شهر شتنبر الجاري في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.

ويرى اعضاء الهاكا أن “هذا الانخراط يأتي إسهاما من رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وكذا المدير العام للمؤسسة في التعبئة الوطنية الشاملة، والانخراط في المجهود التضامني الواسع الذي يعرفه المغرب تحت القيادة المتبصرة والعناية السامية للملك محمد السادس”.

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