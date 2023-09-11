زلزال الحوز.. إلغاء مباراة المغرب والبرازيل

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره البرازيلي بالمركب الرياضي بفاس، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة المغربية، وحالة الحداد التي تعيشها.

وجاء في بلاغ الجامعة: “تعلن الجامعة الملكية لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 بين المنتخب الوطني الاولمبي ونظيره البرازيلي بالمركب الرياضي بفاس، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة المغربية، وحالة الحداد التي تعيشها.

وجددت أسرة كرة القدم الوطنية تعازيها الحارة إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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