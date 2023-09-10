انطوني بلينكن

بلينكن: نحن على أهبة الاستعداد وننتظر طلبا من المغرب لتقديم العون

2023-09-10 / 19:52
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هبة بريس

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن بلاده تنتظر طلبا من الحكومة المغربية حتى تتحرك وتقدم لها يد المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية: “ما جرى كان فادحا، وقد تواصلنا على الفور مع الحكومة المغربية لعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها.”

وأضاف “قمنا بتعبئة الحكومة نفسها لتكون مستعدة لتقديم تلك المساعدة، ولدينا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تتولى قيادة هذه الجهود، وهي جاهزة للانطلاق.”، متابعا “نحن ننتظر طلبا من الحكومة المغربية لمعرفة كيف وأين يمكننا المساعدة، لكننا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة.”

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