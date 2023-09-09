زلزال الحوز.. المصحات الخاصة تعلن وضع مؤسساتها رهن الإشارة

2023-09-09 / 13:14
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هبة بريس

أعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن وضعها كل المصحات والمؤسسات الصحية الخاصة، بمواردها وإمكانياتها التقنية والبشرية، رهن إشارة السلطات الحكومية وطنيا وجهويا، من أجل التكفل بالمصابين وتقديم كل المساعدة اللازمة في هذا الإطار.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه “على إثر الهزّة الأرضية التي عرفتها بلادنا مساء أمس الجمعة، والتي حدّد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، والتي خلّفت مئات الضحايا والمصابين بإصابات متفاوتة الخطورة، فإن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بكافة مكوناتها: تتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، راجية من العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يرزق ذويهم عظيم الصبر والسلوان، كما تتمنى لكل المصابين الشفاء العاجل”.

ونوهت الجمعية، بالمجهودات التي بذلتها وتبذلها كافة مكونات الدولة ومؤسساتها في تدبير الأزمة وتداعياتها من قوات مسلحة ملكية وسلطات محلية ومصالح أمنية ووقاية مدنية بكافة العمالات والأقاليم المعنية.

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