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الفلاحة المغربية.. ارتفاع إنتاج الحبوب بنسبة 61,8%

2023-09-08 / 17:42
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هبة بريس

بلغ إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة برسم الموسم الفلاحي 2022-2023، ما يقدر بـ 55,1 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار خلال موسم 2021-2022، أي بارتفاع نسبته 61,8 في المئة.

وأبرزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ لها، أن هذا الإنتاج تأتى من مساحة مزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت 3,67 مليون هكتار، مقابل 3,57 مليون هكتار خلال موسم 2021-2022، أي بارتفاع نسبته 2,8 في المئة.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها الخاصة بالموسم الفلاحي 2022-2023، أن المردودية المتوسطة على المستوى الوطني بلغت 15 قنطارا لكل هكتار، مشيرة إلى أن الإنتاج حسب النوع بلغ 29,8 مليون قنطار من القمح اللين، و11,8 مليون قنطار من القمح الصلب، و13,5 مليون قنطار من الشعير.

كما سجلت الوزارة أن أربع جهات تساهم بنسبة 82,9 في المئة من الإنتاج الوطني، وهي فاس- مكناس (27,1 في المئة)، والرباط-سلا- القنيطرة (26,5 في المئة)، والدار البيضاء-سطات (16,9 في المئة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (12,4 في المئة).

وأشارت أيضا إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة “الإجهاد الحراري”، إلى جانب الإجهاد المائي، اللذين سُجلا بالمناطق الرئيسية المُنتجة للحبوب، تسببا في انخفاض المحصول.

وفي هذا الصدد، ذكّرت الوزارة بأن الموسم الفلاحي 2022-2023 اتسم بضعف التساقطات المطرية، حيث سجلت إلى غاية 20 يوليوز 2023، تساقطات مطرية تراكمية على الصعيد الوطني بلغت 247 ملم، بانخفاض قدره 32 في المئة مقارنة بموسم عادي (362 ملم)، وارتفاع قدره 22 في المئة مقارنة بالموسم السابق (202 ملم) عند نفس التاريخ.

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